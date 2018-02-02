Мощный смартфон Honor 10 от Huawei

Компания Huawei наметила на 2018 год анонс смартфона Honor 10

Говорится, что аппарат получит дисплей Full Screen с соотношением сторон 18:9. Кстати, такими панелями будут комплектоваться и другие устройства под брендом Honor, выпуск которых запланирован на ближайшее время. Говорится, что аппарат получит дисплей Full Screen с соотношением сторон 18:9.«Сердцем» этой новинки будет процессор Kirin 970. Это 10-нанометровое изделие наделено четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Есть графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18. Аппарат будет комплектоваться 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. Говорится о защите от влаги и пыли по стандарту IP67. Новинка будет поставляться с операционной системой Android Oreo, дополненной фирменной надстройкой EMUI 8.