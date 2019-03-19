Мощный смартфон Vivo X27 получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания Vivo представила смартфон X27, который внешне и в плане характеристик очень похож на модели V15/V15 Pro. Новинку оснастили тройной тыльной камерой с главным 48-Мп датчиком и сверхширокоугольным 13 Мп модулем, фронтальной камерой на 16 Мп, мощным процессором Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем, подэкранным сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 4000 мАч. Также сообщается о старшей модели X27 Pro, которая отличается 6,7-дюймовым экраном. Младшая модель оценена в 480 и 540 долларов, а X27 Pro обойдется в 600 долларов.