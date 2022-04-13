Мобильная видеокарта Intel Arc A350M проходит испытания

Ноутбук был протестирован в различных синтетических и игровых сценариях, при этом Arc A350M работал на 40-60% быстрее, чем NVIDIA MX450. Intel A350M достиг максимальной тактовой частоты 2,2 ГГц во время игр, при этом карта обеспечивает достаточную производительность в старых играх. Модель Galaxy Book2 Pro с 32 ГБ памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ (NT950XEE-XD72S) в настоящее время можно приобрести напрямую в Samsung Korea за 2 054 доллара. Intel отмечает, что в ближайшие недели по всему миру должно появиться больше ноутбуков с мобильной графикой Arc Alchemist.