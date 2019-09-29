Мобильные GPU Radeon RX 5500M и RX 5300M засветились в сети

В сети появились подробности о дискретных мобильных видеокартах Radeon RX 5500M и Radeon RX5300M, которые еще не были представлены официально. Речь идет о новых 7-нанометровых GPU поколения Navi. Модели Radeon RX 5500M прочат 1408 потоковых процессоров, GPU, работающий на частоте 1645 МГц и память GDDR6 с частотой 14 ГГц. Предполагается, что схожие характеристики получит и Radeon RX5300M. Судя по тестам в 3DMark, RX 5500M опережает GTX 1660 Ti Max-Q, а RX 5300M обходит GTX 1650. Если информация соответствует действительности, то новинки помогут AMD улучшить свои показатели на рынке мобильных GPU.