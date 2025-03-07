Мобильные видеокарты NVIDIA могут быть подвержены браку

Буквально недавно компания NVIDIA категорически заявляла, что никакие другие видеокарты NVIDIA не выпускались и не будут выпускаться с отсутствующими блоками рендеринга — эти заявления были опубликованы сразу после того, как оказалось, что у некоторых видеокарт поколения RTX 50 отсутствуют ROP-блоки, что негативно влияет на их производительность в играх. А сегодня появились сообщения, что мобильные видеокарты серии RTX 50 также могут быть затронуты данным дефектом — немецкие издания Heise Online и Hardwareluxx сообщили, что NVIDIA попросила производителей проверить их ноутбуки на соответствие заявленному количеству ROP (блоков растеризации). Однако в комментарии журналистам компания NVIDIA опровергла наличие проблемы.

«Все партнёры продолжают проводить проверки в рамках наших стандартных процедур тестирования», — заявил глобальный директор по PR GeForce Бен Берраондо, добавив, что компания свяжется с немецкими изданиями для обсуждения ситуации. Соответственно, с большой долей вероятности, покупатели ноутбуков с видеокартами NVIDIA 50-й серии получат полный комплект ROP — либо потому, что проблемы не существовало изначально, либо потому, что партнёры теперь устраняют её в процессе тестирования. При этом издания Heise Online и Hardwareluxx отметили необычность этих проверок — некоторые ноутбуки теперь должны поступить в продажу в апреле или мае вместо запланированного релиза в марте. Видимо, на проверку всех ноутбуков нужно время.
Китай считает NVIDIA монополистом на рынке…
Сегодня появилась новость о том, что Китай начал расследование в отношении компании NVIDIA по подозрению …
NVIDIA RTX 5060 для ноутбуков будет мощнее RTX 4070…
Мобильная версия NVIDIA RTX 5060, по информации инсайдеров, сможет конкурировать с текущей RTX 4070 для н…
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты…
Не так давно прошел анонс новой архитектуры Blackwell и были представлена линейка видеокарт, включающих G…
Microsoft купила видеокарт NVIDIA на 30 миллиардов долларов…
Компания Microsoft достаточно активно инвестирует в развитие своей облачной инфраструктуры для поддержки …
NVIDIA RTX 5080 тоже оказались бракованными…
Ранее NVIDIA уже признала, что некоторые видеокарты серии RTX 50 столкнулись с редкой производственной пр…
На NVIDIA вновь подали в суд…
Только что всплыла информация о том, что компания NVIDIA столкнулась с коллективным иском от инвесторов, …
Intel готовит к релизу новые видеокарты…
Intel, похоже, расширяет линейку видеокарт Battlemage, добавив сразу три новых продуктовых кода в драйвер…
Геймеры уже протестировали DLSS 4 на старых видеокартах…
Сегодня оказалось, что некоторые владельцы видеокарт предыдущего поколения NVIDIA серии RTX 40 уже могут …
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor