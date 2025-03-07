Мобильные видеокарты NVIDIA могут быть подвержены браку

Буквально недавно компания NVIDIA категорически заявляла, что никакие другие видеокарты NVIDIA не выпускались и не будут выпускаться с отсутствующими блоками рендеринга — эти заявления были опубликованы сразу после того, как оказалось, что у некоторых видеокарт поколения RTX 50 отсутствуют ROP-блоки, что негативно влияет на их производительность в играх. А сегодня появились сообщения, что мобильные видеокарты серии RTX 50 также могут быть затронуты данным дефектом — немецкие издания Heise Online и Hardwareluxx сообщили, что NVIDIA попросила производителей проверить их ноутбуки на соответствие заявленному количеству ROP (блоков растеризации). Однако в комментарии журналистам компания NVIDIA опровергла наличие проблемы.

«Все партнёры продолжают проводить проверки в рамках наших стандартных процедур тестирования», — заявил глобальный директор по PR GeForce Бен Берраондо, добавив, что компания свяжется с немецкими изданиями для обсуждения ситуации. Соответственно, с большой долей вероятности, покупатели ноутбуков с видеокартами NVIDIA 50-й серии получат полный комплект ROP — либо потому, что проблемы не существовало изначально, либо потому, что партнёры теперь устраняют её в процессе тестирования. При этом издания Heise Online и Hardwareluxx отметили необычность этих проверок — некоторые ноутбуки теперь должны поступить в продажу в апреле или мае вместо запланированного релиза в марте. Видимо, на проверку всех ноутбуков нужно время.