Мобильный чип с GPU от AMD получит не только Samsung

Источник заявил, что китайский производитель смартфонов Vivo также выпустит устройство с новым процессором Exynos. Для тех, кто не знает, Vivo также является одним из немногих производителей мобильных телефонов, которые предлагают смартфоны с чипсетами Exynos — другими яркими примерами являются Meizu и Motorola. Грядущий набор микросхем Exynos с графикой AMD, как утверждается, обеспечивает 30-процентное повышение графической производительности по сравнению с графическим процессором Mali G78 текущего поколения Exynos 2100. Технология RDNA2 также поддерживает новые функции, такие как трассировка лучей и шейдинг с переменной скоростью. Таким образом, если чип сможет стать успешной альтернативой своим конкурентам, Qualcomm и MediaTek, мы можем ожидать, что в ближайшем будущем больше OEM-производителей выберут чипы Exynos.