Мобильный чип с GPU от AMD получит не только Samsung

Хотя мы знаем, что Samsung и AMD работают вместе над новым набором микросхем с графическим процессором Team Red, похоже, что этот чип не будет эксклюзивным для южнокорейского технологического гиганта. Согласно информации от довольно надежных источников, новый набор микросхем с архитектурой AMD RDNA2 будет также поставляться с флагманскими смартфонами от Vivo. Этот чип, по слухам, будет называться Exynos 2200, он будет содержать компоненты обработки от Samsung и графические компоненты от AMD, чтобы предложить более мощный вариант системы на кристалле. По слухам, этот чипсет должен был поставляться с флагманом следующего поколения от южнокорейской фирмы, а также с некоторыми ноутбуками. Но, судя по всему, чип будет доступен и другим производителям.

Источник заявил, что китайский производитель смартфонов Vivo также выпустит устройство с новым процессором Exynos. Для тех, кто не знает, Vivo также является одним из немногих производителей мобильных телефонов, которые предлагают смартфоны с чипсетами Exynos — другими яркими примерами являются Meizu и Motorola. Грядущий набор микросхем Exynos с графикой AMD, как утверждается, обеспечивает 30-процентное повышение графической производительности по сравнению с графическим процессором Mali G78 текущего поколения Exynos 2100. Технология RDNA2 также поддерживает новые функции, такие как трассировка лучей и шейдинг с переменной скоростью. Таким образом, если чип сможет стать успешной альтернативой своим конкурентам, Qualcomm и MediaTek, мы можем ожидать, что в ближайшем будущем больше OEM-производителей выберут чипы Exynos.
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