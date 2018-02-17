Мобильный телефон teXet TM-121 получил монохромный экран

Компания teXet пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью TM-121, который повторяет дизайн популярного в прошлом Nokia 1280. Как и финский аппарат, новинка получила 1,4-дюймовый монохромным дисплей с голубоватой подсветкой и разрешением 96:68 пикселей. Производитель утверждает, что такой экран продлевает время автономной работы и повышает читаемость информации на солнце. Также отметим аккумулятор на 500 мАч, фонарик и крепление для ремешка. Габариты телефона составляет 107:45,6:14,3 мм, а вес – 67 г. Рекомендованная розничная цена teXet TM-121 составляет 500 рублей.