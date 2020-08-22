Mobvoi анонсировала функциональные часы TicWatch GTX

Mobvoi TicWatch GTX могут отслеживать до 14 режимов тренировки. Также есть круглосуточный мониторинг сердечного ритма и отслеживания сна. TicWatch GTX поддерживает оповещения о звонках и уведомления приложений, управление воспроизведением музыки, таймер, секундомер и уведомления о погоде. Часы оснащаются аккумулятором на 200 мАч и могут работать в течении 10 дней без подзарядки. Подключение происходит по Bluetooth 5.0
Умные часы Mobvoi TicWatch GTX поступят в продажу 3 сентября по цене 65 долларов.