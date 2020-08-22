Mobvoi анонсировала функциональные часы TicWatch GTX

Компания Mobvoi анонсировала функциональные часы TicWatch GTX. Часы снабжены быстросъемным ремешком, который можно заменить на любой другой шириной 20 мм. На выбор пользователя есть несколько циферблатов, 11 из них предустановлены, другие можно найти через приложением Mobvoi. Также вы можете настроить собственный циферблат используя изображения с телефона.

Mobvoi TicWatch GTX могут отслеживать до 14 режимов тренировки. Также есть круглосуточный мониторинг сердечного ритма и отслеживания сна. TicWatch GTX поддерживает оповещения о звонках и уведомления приложений, управление воспроизведением музыки, таймер, секундомер и уведомления о погоде. Часы оснащаются аккумулятором на 200 мАч и могут работать в течении 10 дней без подзарядки. Подключение происходит по Bluetooth 5.0

Умные часы Mobvoi TicWatch GTX поступят в продажу 3 сентября по цене 65 долларов.
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