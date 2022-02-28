Mobvoi анонсировала смарт-часы TicWatch x Arty

Mobvoi опубликовал тизер грядущих умных часов TicWatch x Arty. На тизере изображено устройство, чем то напоминающее Apple Watch. На правой стороне устройства вы можете увидеть вращающуюся головку или круглую кнопку и зеленый светодиод датчика.

Arty представляет собой новую функцию, разработанную Mobvoi в сотрудничестве с AtCor Medical Inc, специалистом по сердечно-сосудистым технологиям. Согласно тизеру, Arty предоставит вам «информацию о здоровье артерий и сердца». Arty упоминается в утечке от разработчиков XDA, которые обнаружили информацию в APK версии 4.3.0 приложения TicWatch. Опубликованная информация показала такие функции, как датчик здоровья сердца и Arty Score, который собирает данные о сердечно-сосудистых заболеваниях, собранные вашими часами, и указывает ваше здоровье сердца и риск сердечно-сосудистых заболеваний со значением от 0 до 100.