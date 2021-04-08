Mobvoi опубликовала тизер намекающий на глобальный выпуск умных часов

В начале 2021 года, компания Mobvoi анонсировала TicWatch GTH в Китае. Это умные часы с квадратным циферблатом, уникальные преимущества которых включают измерение температуры тела.

Теперь же официальный аккаунт компании в Твиттере опубликовал тизер, намекающий на глобальный выпуск умных часов.

TicWatch GTH имеет 1,55-дюймовый 360 х 320 HD полноцветный дисплей , который покрыт с куском 2.5D изогнутого стекла , который встроен в металлическую раму. Компания заявляет, что устойчивое к царапинам стекло имеет покрытие, защищающее от отпечатков пальцев, а быстросъемный ремешок безопасен для кожи.

Умные часы отслеживают четыре основных показателя здоровья: температура тела, уровень кислорода в крови, частота сердечных сокращений и частота дыхания. TicWatch GTH поддерживает 14 спортивных режимов, включая йогу, баскетбол, футбол, гимнастику, скайпинг и греблю. Он также поддерживает автоматическое определение трех спортивных режимов - ходьбы, бега и езды на велосипеде - благодаря TicMotion. В часах также есть напоминание о сидячем положении, отслеживание сна и тренер по дыханию.

Внутри умных часов есть батарея емкостью 260 мАч, благодаря этому автономность часов составляет до 7 дней в обычном режиме использования и до 10 дней в базовом режиме использования.

Умные часы водонепроницаемы до 50 метров и подключаются через Bluetooth 5.0. Часы доступны в единственном цветовом варианте Knight Black по цене 46 долларов США.