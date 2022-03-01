Mobvoi представил TicWatch GTH Pro с датчиком состояния артерий

Mobvoi, только что анонсировала новый фитнес-трекер в сотрудничестве с CardieX, глобальной компанией, занимающейся технологиями в области здравоохранения. TicWatch GTH Pro предлагает функции мониторинга здоровья сердца, которые дают пользователям показатели состояния их артерий.

Новое устройство является результатом двухлетнего партнерства, в котором используется технология ATCOR, которая может измерять силу пульса. Измеряя артериальные волны, GTH Pro может дать представление о здоровье сердца пользователя.

В трекере используются двойные датчики PPG. В дополнение к датчику сердечного ритма, обращенному к запястью, есть второй оптический датчик на боковой стороне устройства для измерения с пальца. Эта информация собирается в приложении Mobvoi на iOS или Android и сводится к общей оценке состояния.

Помимо отслеживания здоровья, GTH Pro также может постоянно контролировать температуру кожи. Фитнес-трекер может работать 10 дней без подзарядки, а для полной зарядки требуется около двух часов. Часы поставляются со стандартным 20-миллиметровым ремешком и могут быть легко заменены.

TicWatch GTH Pro выпускается в графитово-черном цвете и теперь доступен на Mobvoi.com и Amazon за 99 долларов.
Комментарии и отзывы TicWatch GTH Pro
Представлены смарт-часы Noise ColorFit Icon Buzz…
Представлены смарт-часы Noise ColorFit Icon BuzzКомпания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise ColorFit Icon Buzz, которые будут стоить 4…
В Китае представлены умные часы TicWatch GTK…
В Китае представлены умные часы TicWatch GTKУмные часы TicWatch GTK только что были представлены в Китае. Новое устройство в настоящее время указано …
Представлены бюджетные часы Fire-Bolt Ninja Call 2…
Представлены бюджетные часы Fire-Bolt Ninja Call 2Fire-Boltt представила новые бюджетные умные часы Fire-Boltt Ninja Call 2. Fire-Boltt Ninja 2 оснащен бол…
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro вышли в России…
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro вышли в РоссииКомпания Huawei начала российские продажи детских умных часов Watch Kids 4 Pro, созданных для детей, реко…
Умные часы Huawei Watch D официально выпущены в Китае…
Умные часы Huawei Watch D официально выпущены в КитаеКомпания Huawei начала продажи своих новых умных часов Watch D в Китае. …
Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с 1,7-дюймовым изогн…
Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с 1,7-дюймовым изогнPebble, производитель гаджетов в Индии под торговой маркой Pebble, выпустил новые умные часы Pebble Pace …
Представлены умные часы DIZO Watch S с AMOLED-дисплеем…
Представлены умные часы DIZO Watch S с AMOLED-дисплеемСуббренд Realme TechLife Dizo недавно выпустил на индийский рынок свои первые смарт-часы с дисплеем AMOLE…
Представлены часы Oppo Watch 2 Glacier Lake Blue Edition…
Представлены часы Oppo Watch 2 Glacier Lake Blue EditionКомпания Oppo пополнила ассортимент умных часов моделью Oppo Watch 2 Glacier Lake Blue Edition, которые о…
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor