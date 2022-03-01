Mobvoi представил TicWatch GTH Pro с датчиком состояния артерий

Mobvoi, только что анонсировала новый фитнес-трекер в сотрудничестве с CardieX, глобальной компанией, занимающейся технологиями в области здравоохранения. TicWatch GTH Pro предлагает функции мониторинга здоровья сердца, которые дают пользователям показатели состояния их артерий.

Новое устройство является результатом двухлетнего партнерства, в котором используется технология ATCOR, которая может измерять силу пульса. Измеряя артериальные волны, GTH Pro может дать представление о здоровье сердца пользователя.

В трекере используются двойные датчики PPG. В дополнение к датчику сердечного ритма, обращенному к запястью, есть второй оптический датчик на боковой стороне устройства для измерения с пальца. Эта информация собирается в приложении Mobvoi на iOS или Android и сводится к общей оценке состояния.

Помимо отслеживания здоровья, GTH Pro также может постоянно контролировать температуру кожи. Фитнес-трекер может работать 10 дней без подзарядки, а для полной зарядки требуется около двух часов. Часы поставляются со стандартным 20-миллиметровым ремешком и могут быть легко заменены.

TicWatch GTH Pro выпускается в графитово-черном цвете и теперь доступен на Mobvoi.com и Amazon за 99 долларов.