Mobvoi представит новый TwWatch smartwatch 22 октября

Mobvoi, небольшая компания smartwatch, имеет пару анонсов на оставшуюся часть года. Еще в сентябре Mobvoi объявил о запуске еще одного доступного smartwatch, TicWatch E2. Хотя мы знаем немного о TicWatch E2, корпус будет водонепроницаемы и на операционной системе Wear, о предстоящем smartwatch ничего не известно. Чтобы сделать что-то более интересное, Mobvoi теперь выпустит еще один smartwatch, который будет полностью раскрыт 22 октября Новое носимое устройство дразнилось как « рассвет чего-то нового », но из картины, опубликованной в Twitter, можно смело предположить, что это не TicWatch E2, У последней есть только одна физическая кнопка с правой стороны, в то время как новый smartwatch имеет две кнопки.

У Mobvoi есть две серии smartwatch, доступные на рынке - E и S , это может быть еще один смарт-сериал TicWatch S, но воспринимайте его как чистое предположение, потому что у нас нет больше информации, чем то, что недавно обнародовал Mobvoi. 22 октября не за горами, нам не придется слишком долго ждать, чтобы узнать, что Mobvoi приготовил для нас.