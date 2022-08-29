Mobvoi выпустила умные часы TicWatch GTH2

В Китае представлены смарт-часы Mobvoi TicWatch GTH2. По сравнению с предыдущей моделью, новинка имеет ряд улучшений.

TicWatch GTH2 представляет собой доступную модель носимых устройств. Ее цена составляет 58 долларов. Новинка получила 1,72-дюймовый экран с разрешением 356 на 400 пикселей. Часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, частоту дыхания и измерять температуру.

По словам производителя, TicWatch GTH2 предлагают до 10 дней автономной работы, более 100 спортивных режимов, водонепроницаемость по стандарту IP68. Часы поддерживают голосовое управление и Bluetooth 5.2. Пользователю доступны различные циферблаты на выбор.