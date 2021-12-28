Модельный ряд LG Display включает несколько прозрачных OLED-экранов

LG Display - это коммерческое предприятие, которое создает концепции, которые другие компании могут использовать и внедрять при создании своих брендов. Концепция OLED-полки состоит из двух 55-дюймовых прозрачных OLED-дисплеев, установленных один над другим. LG Display заявляет, что это будет идеальный телевизор для гостиной. OLED-полка может отображать картинку на одном или обоих экранах. Режим постоянного отображения гарантирует, что экран всегда будет включен.

За экранами OLED-полки есть место, чтобы поставить настоящую картину, которая будет видна, когда телевизор выключен. LG также разработала моторизованный лист непрозрачного материала, который скатывается вниз, как экран проектора, чтобы создавать более яркие изображения.

В то время как OLED-полка предназначена для дома, витрина LG предназначена для больших помещений, таких как универмаги. Она имеет прозрачный OLED-дисплей, который крепится к деревянной подставке. Компания заявляет, что дизайн телевизора дает ощущение футуристичности.

Show Window - это бизнес-ориентированная модель, позволяющая создавать уникальные оконные дисплеи. Он имеет четыре 55-дюймовых прозрачных OLED-дисплея, которые можно использовать для демонстрации продуктов на оконных дисплеях различными способами. LG Display сообщает, что его версии уже выставлены в новом магазине модной одежды Musinsa в Сеуле, Лондоне, Китае и Японии.

Smart Window - это прозрачный OLED-экран, который можно использовать для видеозвонков или презентаций. Эти модели LG Display и другие концептуальные продукты будут продемонстрированы компанией LG Display на выставке CES 2022.
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