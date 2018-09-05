Модный и качественный смартфон Sharp Aquos D10

2018-09-05, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Sharp Aquos D10 ; [87]
Девайс оснащен модулем GPS, NFS -чипом для совершения бесконтактных платежей и беспроводными адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Емкость батареи составляет 2900 мАч. Еще в корпусе имеется современный симметричный порт USB-C.Камера для селфи-снимков и видеозвонков получила в распоряжение сенсор на 16 МП. Главная камера, установленная на задней панели, включает в себя два оптических блока на 12 МП и 13 МП. На тыльную сторону также помещен сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев.Роль центрального процессора взял на себя 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 630, поддерживающий частоту 2,2 ГГц. Обработка графики возложена на видеоускоритель Adreno 508. В смартфоне установлено 4 ГБ оперативной памяти, а также флэш-носитель на 64 Гб. В качестве программного интерфейса выступает 8-я версия операционной системы Android Oreo.Стоимость смартфона составит 380 долларов.


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