Modos демонстрирует первый ноутбук с экраном E-ink

Компания Modos разрабатывает первый в мире ноутбук с экраном E-ink. Ноутбук станет идеальным решением для работы с текстом, электронной почтой, таблицами и другими задачами. Производитель сообщает, что на данный момент, модель будет только с черно-белым экраном, несмотря на то, что цветные чернила E уже существуют. Ноутбук также способен воспроизводить видео на таком экране. Одним из преимуществ экранов E-ink является низкое потребление энергии. Энергия используется только для смены изображения, поэтому типичной батареи хватает на несколько недель.

Когда состоится дебют ноутбука с экраном E-ink Modos не сообщает.

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