Монитор AOC Agon PD27S оценен в $500

Студия Porsche Design и компания AOC представили геймерский монитор PD27S, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется сертификатом DisplayHDR 400, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом sRGB, кадровой частотой 165 Гц (разгон до 170 Гц), временем отклика GtG 1 мс, технологией Adaptive-Sync для более плавного геймплея, динамиками мощностью 5 Вт, подставкой с регулировкой угла наклона и поворота экрана, высоты по отношению на 150 мм и возможностью перевода в портретный режим, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя DisplayPort, концентратором на четыре порта USB 3.2, а также стандартными аудиогнёздами. Цена монитора составляет 500 евро.

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