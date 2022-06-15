Монитор AOC Agon Pro AG344UXM оценён в €1650

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon Pro AG344UXM, который появится в продаже в июле по цене в 1650 евро. Новинка характеризуется 34-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, технологией подсветки Mini LED, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, пиковой яркостью 1000 кд/м2, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой адаптивной синхронизации, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика GtG 1 мс, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, интерфейсом USB Type-C, концентратором USB 3.2 Gen1 на четыре порта и 8-Вт стереодинамиками.