Монитор ASUS Designo MZ27AQL получил аудиосистему 2.1

Компания ASUS представила монитор Designo MZ27AQL, который получил 27-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD), временем 5 мс (Gray to Gray), яркостью 350 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 1000:1 и 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Также отметим аудиосистему 2.1, состоящую из стереофонических динамиков мощностью 6 Вт каждый и внешнего сабвуфер мощностью 5 Вт, интерфейсы HDMI 1.4 (×2) и DisplayPort 1.2, систему Blue Light Filter, уменьшающую интенсивность синего света и технологию Flicker-Free, избавляющую от мерцания. К сожалению, цена монитора пока не сообщается.