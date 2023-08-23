Монитор ASUS ROG Swift OLED PG49WCD оценен в $1500

Компания ASUS объявила, что представленный еще в мае монитор ROG Swift OLED PG49WDCD станет доступен для покупки в октябре по цене в 1500 долларов. Напомним, что новинка оснащается 49-дюймовой изогнутой QD-OLED панелью с разрешением 5120:1440 пикселей (формат 5K), кривизной 1800R, частотой обновления изображения 144 Гц, соотношением сторон 32:9, яркостью 1000 нит, поддержкой HDR, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, поддержкой Adaptive Sync и AMD FreeSync Premium Pro, разъемами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C с возможностью зарядки мощностью 90 Вт.

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