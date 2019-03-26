Монитор ASUS ROG Swift PG278QE обладает частотой обновления 165 Гц

Дебютировал монитор ASUS ROG Swift PG278QE с 27-дюймовым экраном. Новинка подходит для пользователей, увлекающихся компьютерными играми. Разрешение аппарата составляет 2560 на 1440 пикселей. Устройство обладает также контрастностью 1000:1 и временем отклика — 1 мс. Частота обновления равна 165 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 градусов и 160 градусов соответственно. В мониторе реализована система Ultra-Low Blue Light уменьшает интенсивность излучаемого синего света. Подставка позволяет менять высоту экрана по отношению к поверхности стола, поворачивать и наклонять дисплей. Предусмотрены интерфейсы HDMI v1.4 и DisplayPort 1.2, а также концентратор USB 3.0.