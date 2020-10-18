Монитор ASUS ROG Swift PG32UQX будет стоить $6400?

В начале года компания ASUS представила геймерский монитор PG32UQX, однако он до сих пор не появился в продаже. Сегодня один из крупнейших китайских ритейлеров добавил новинку в свой каталог по цене в 6400 долларов. Возможно, рекомендованная цена монитора окажется ниже, но даже такой прайс способен шокировать впечатлительную публику.

Чем же примечательна данная панель? Дело в том, что перед нами монитор на на основе технологии Mini-LED. Он характеризуется 1152 зонами подсветки, разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 144 Гц, контрастностью 1000:1, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой синхронизации G-Sync, а также интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.