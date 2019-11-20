Монитор ASUS TUF Gaming VG24VQ обладает частотой обновления в 144 Гц

Представлен новый изогнутый монитор ASUS TUF Gaming VG24VQ с временем отклика 1 мс. Аппарат оборудован 23,6-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей, контрастностью 3000:1 и частотой обновления — 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализованы технологии FreeSync и Extreme Low Motion Blur (ELMB). Подставка также позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота экрана. Предусмотрены два порта HDMI 1.4, интерфейс DisplayPort 1.2 и 3,5-миллиметровое аудиогнездо. О стоимости модели пока не сообщается.