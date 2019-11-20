Монитор ASUS TUF Gaming VG24VQ обладает частотой обновления в 144 Гц

2019-11-20, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ASUS TUF Gaming VG24VQ; [23]
Представлен новый изогнутый монитор ASUS TUF Gaming VG24VQ с временем отклика 1 мс. Аппарат оборудован 23,6-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей, контрастностью 3000:1 и частотой обновления — 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализованы технологии FreeSync и Extreme Low Motion Blur (ELMB). Подставка также позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота экрана. Предусмотрены два порта HDMI 1.4, интерфейс DisplayPort 1.2 и 3,5-миллиметровое аудиогнездо. О стоимости модели пока не сообщается.


Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming VG24VQ
Стартовали продажи огромного монитора Ph...
Стартовали продажи огромного монитора PhСтартовали продажи огромного монитора Philips 439P9H SuperWide с соотношением сторон 32:10. Аппарат получ...
Xiaomi выпустила новую модификацию смар...
Xiaomi выпустила новую модификацию смарКомпания Xiaomi выпустила новую модификацию смартфона Redmi Note 8 Pro. Гаджет Xiaomi Redmi Note 8 Pro на...
Смартфон Huawei Y6s получит каплевидный ...
Смартфон Huawei Y6s получит каплевидный Стали известны некоторые технические характеристики нового смартфона под названием Huawei Y6s. Гаджет Hua...
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил проце...
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил процеПредставлен новый смартфон Vivo S1 Pro с дисплеем Super AMOLED формата Full HD+ (2340 * 1080 точек), диаг...
Samsung выпустила смартфон Galaxy W20 5G...
Samsung выпустила смартфон Galaxy W20 5GКомпания Samsung выпустила в Китае смартфон Galaxy W20 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. ...
Инженеры Williams построили самый быстры...
Инженеры Williams построили самый быстрыЗа основу был взят серийный трактор JCB Fastrac. Инженеры Williams Advanced Engineering проработали его а...
Лос‑Анджелес примет турнир в дисциплине ...
Лос‑Анджелес примет турнир в дисциплине Компания ESL проведет третий мейджор сезона Dota Pro Circuit 2019/2020. Он состоится в Лос-Анджелесе с 14...
Qualcomm планирует предоставить 750 милл...
Qualcomm планирует предоставить 750 миллПоставки мобильных телефонов 5G увеличатся на 66% в 2021 году и достигнут 750 миллионов единиц к 2022 год...


Обзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спортаОбзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спорта
Обзор Hisense ECOLife (AE-33R4BNS/AE-33R4BFS). Чистый воздух у вас в квартиреОбзор Hisense ECOLife (AE-33R4BNS/AE-33R4BFS). Чистый воздух у вас в квартире
Обзор Philips 329P9H. Профессиональный 4К-монитор с USB Type-CОбзор Philips 329P9H. Профессиональный 4К-монитор с USB Type-C
Обзор HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Компактная механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Компактная механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарн...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. ШикарнГод назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, л...
Предварительный обзор Philips 392M7C/93....
Предварительный обзор Philips 392M7C/93.В последнее время интересных мониторов довольно мало — производители делают упор на доступные модели, а т...
Интеллектуальные экосистемы – будущее Ин...
Интеллектуальные экосистемы – будущее ИнИнновации в IoT делают устройства более интеллектуальными, позволяют объединять их в экосистему, кардинал...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонка...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонкаДавненько у нас на обзоре не было мобильных гоночных симуляторов, тем более с настолько реалистичной граф...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. По...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. ПоКомпания HTC проиграла свои позиции на рынке смартфонов и теперь старается вернуть былую славу за счет ин...
Предварительный обзор Pocket P.C. Компью...
Предварительный обзор Pocket P.C. КомпьюОфициально представлен новый портативный компьютер, который не требует от вас приобретения дополнительной...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лу...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В луКомпания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на...
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor