Монитор ASUS TUF Gaming VG27WQ обладает временем отклика 1 мс

2019-12-10, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ASUS TUF Gaming VG27WQ; [46]
Компания ASUS показала монитор TUF Gaming VG27WQ игрового уровня. Аппарат получил 27 дюймов по диагонали, разрешение — 2560 на 1440 пикселей и контрастность — 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Новинка также наделена временем отклика в 1 мс и частотой обновления 165 Гц. Имеется технология FreeSync, которая повышает плавность игрового процесса. Системы Flicker-free и Low Blue Light отвечают за снижение нагрузки на зрительный аппарат. Предусмотрены динамики мощностью 2 Вт каждый, разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. О стоимости монитора пока не сообщается.


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