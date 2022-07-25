Монитор ASUS VA24ECPSN получил док-станцию

Компания ASUS пополнила ассортимент офисных мониторов моделью Eye Care VA24ECPSN, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, встроенной док-станцией с разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, концентратором на три порта USB 3.2 Gen1 Type-A, сетевым разъёмом RJ45, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт энергии, 2-Вт стереофоническими динамиками, поддержкой Adaptive-Sync для более плавного геймплея, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, а также регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию.

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