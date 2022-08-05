Монитор ASUS VA27DCP Eye Care получил порт USB Type-C

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27DCP Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), поддержкой технологии Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного геймплея, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт, 2-Вт стереофоническими динамиками, разъемом HDMI, 3,5-мм гнездом, фирменными игровыми средствами ASUS GamePlus, а также технологиями Blue Light Filter и Flicker-free для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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