Монитор ASUS VA27ECPSN получил встроенную док-станцию для ноутбука

Компания ASUS пополнила ассортимент офисных мониторов моделью VA27ECPSN, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавной картинки, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), функцией Eye Care для заботы о глазах пользователя, сертификатом TÜV Rheinland, встроенной док-станцией с разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A, гнездом RJ45 для сетевого кабеля, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт энергии, 2-Вт стереофоническими динамиками и подставкой с возможностью поворота в портретную ориентацию.