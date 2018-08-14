Монитор ASUS VP248QGL-P оснащен дисплеем с диагональю 24 дюйма

2018-08-14, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ASUS VP248QGL-P; [116]
Представлен игровой монитор ASUS VP248QGL-P с временем отклика пикселя в 1 мс. Аппарат оснащен 24-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей и контрастностью 1000:1. В мониторе поддерживается система AMD FreeSync, обеспечивающая синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и экраном, а также реализованы функции GamePlus, предназначенные для любителей компьютерных игр. Подставка позволяет регулировать углы поворота и наклона дисплея. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4a и D-Sub. Цена новинки пока не раскрывается.


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