Монитор Acer ConceptD CP7 оценен в 190 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России профессиональный монитор ConceptD CP7, который уже доступен для покупки по цене 189 990 рублей. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с цветопередачей с Delta E<1, сертификатом Pantone Validated, разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 144 Гц, поддержкой VESA Certified DisplayHDR 1000 и NVIDIA G-Synk Ultimate, датчиком для оценки яркости яркости внешних источников света, защитной блендой, концентратором на четыре разъема USB 3.0, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort.