Монитор Acer KG251QIbmiipx обладает 24,5-дюймовым дисплеем и временем отклика в 0,5 мс

Компания Acer выпустила монитор для игровых систем - KG251QIbmiipx. Аппарат оснащен 24,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1800 точек, контрастностью 1000:1 и временем отклика — 0,5 мс. Панель выполнена в соответствии с концепцией Zero Frame. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 и 160 градусов. В мониторе имеются технологии Blue Light Shield и Flicker Less, которые обеспечивают снижение нагрузки на зрительный аппарат. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 1.4, HDMI 2.0 и DisplayPort v1.2.