Монитор Acer XB273U GX имеет частоту обновление 240 Гц

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов Predator моделью XB273U GX, которая получила 27-дюймовую матрицу AHVA. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, типовой яркостью 400 кд/м2, статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB, наличием сертификата VESA DisplayHDR 400, поддержкой синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, частотой обновления 240 Гц, временем реакции пикселя 0,5 мс, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, портом USB-C с поддержкой DP Alt Mode и Power Delivery мощностью до 65 Вт, четырьмя портами USB 3.0, двумя громкоговорителями по 2 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников. Монитор появится в продаже в октябре по ориентировочной цене в 860 долларов.