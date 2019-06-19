Монитор Aorus CV27Q обладает частотой обновления 165 Гц

Компания GIGABYTE анонсировала изогнутый игровой монитор Aorus CV27Q с частотой обновления в 165 Гц и временем отклика в 1 мс. Аппарат оборудован 27-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 3000:1. Динамическая контрастность — 12 000 000:1. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 2.0 (×2) и Display port 1.2. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея. О стоимости устройства пока не сообщается.