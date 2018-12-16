Монитор BenQ GW2280 обладает временем отклика в 5 мс

Компания BenQ представила монитор GW2280, который позаботится о зрении. Аппарат оснащен 21,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080‎ точек, контрастностью 3000:1 и временем отклика - 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. В мониторе предусмотрен комплекс технологий Eye-Care для защиты зрительного аппарата пользователя. Имеется разъем D-Sub и два цифровых интерфейса HDMI 1.4. Новинка уже доступна для заказа на российском рынке. В России модель BenQ GW2280 предлагается по цене 8000 рублей.