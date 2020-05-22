Монитор Dell Alienware 25 имеет частоту обновления 240 Гц

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Alienware 25 (AW2521HFL), которая получила 24,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется контрастностью 1000:1, яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавной игры, временем отклика 1 мс, частотой обновления 240 Гц, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, многоцветной подсветкой AlienFX, технологиями Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, а также гибко регулируемой подставкой. Размеры монитора равны 556,29:251,92:421,2 мм.

Комментарии и отзывы Dell Alienware 25
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