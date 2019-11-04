Монитор Dell UP2720Q получил встроенный колориметр

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Dell UP2720Q, который может похвастаться очень точной цветопередачей. Если верить производителю, перед нами первый в мире 27-дюймовый 4K-дисплей со встроенным колориметром. Новинка также характеризуется 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RBG, 98-% охватом пространства DCI-P3 и 80% – пространства BT2020, интерфейсом Thunderbolt 3 для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с, а также функцией Picture-by-Picture для легкого сравнения двух изображений в разных цветовых пространствах или из разных источников. Монитор появится в продаже в январе следующего года по цене 2000 долларов.