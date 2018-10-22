Монитор Dell UltraSharp U2419HC оборудован симметричным портом USB Type-C

Представлен монитор Dell UltraSharp U2419HC с временем отклика пикселя в 5 мс стоимостью в 360 долларов. Аппарат оснащен 24-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей и контрастностью 1000:1. Частота обновления составляет 60 Гц. Монитор оборудован симметричным портом USB Type-C, к которому можно подключить портативный компьютер. Многофункциональная подстава позволяет регулировать высоту по отношению к поверхности стола в диапазоне 130 мм. Предусмотрены цифровые разъёмы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4.