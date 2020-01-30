Монитор EIZO FlexScan EV2760 получил белую расцветку

Компания EIZO представила офисный монитор FlexScan EV2760, который основан на 27-дюймовой IPS-панели. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, интерфейсами DisplayPortx, HDMI и DVI-D, четырёхпортовым концентратором USB, стереофоническими динамиками мощностью 1 Вт каждый, 3,5-мм разъемом для наушников, гибко регулируемой подставкой, а также черной и белой расцветками. Размеры монитора равны 611,7:376,3–545,3:230 мм, а масса – 8,5 кг. Цена FlexScan EV2760 будет объявлена позже.