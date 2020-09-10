Монитор Gigabyte AORUS FI25F разработан для любителей шутеров

Компания Gigabyte представила игровой монитора AORUS FI25F для любителей шутеров и киберспортивных дисциплин, таких как Call of Duty: Warzone или Fortnite и других проектов.

Монитор предлагает FullHD разрешение с частотой обновления экрана 240 Гц, время отклика составляет 0,4 мс. Размер экрана 24,5 дюйма с SS IPS матрицей. Монитора оснащен технологией HDR.

На задней панели есть встроенная подсветка для создания игровой атмосферы. Эргономичная подставка позволяет регулировать угол наклона, высоту дисплея, повороты в стороны, а также есть положение портретного режима. Доступные разъемы: два HDMI 2.0, один DisplaPort 1.2, разъем для наушников, два USB 3.0 порта.

Стоимость монитора Gigabyte AORUS FI25F Gaming не объявлена.