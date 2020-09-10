Монитор Gigabyte AORUS FI25F разработан для любителей шутеров

Компания Gigabyte представила игровой монитора AORUS FI25F для любителей шутеров и киберспортивных дисциплин, таких как Call of Duty: Warzone или Fortnite и других проектов.

Монитор предлагает FullHD разрешение с частотой обновления экрана 240 Гц, время отклика составляет 0,4 мс. Размер экрана 24,5 дюйма с SS IPS матрицей. Монитора оснащен технологией HDR.

На задней панели есть встроенная подсветка для создания игровой атмосферы. Эргономичная подставка позволяет регулировать угол наклона, высоту дисплея, повороты в стороны, а также есть положение портретного режима. Доступные разъемы: два HDMI 2.0, один DisplaPort 1.2, разъем для наушников, два USB 3.0 порта.

Стоимость монитора Gigabyte AORUS FI25F Gaming не объявлена.
Комментарии и отзывы Gigabyte AORUS FI25F Gaming
Обзоры:
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
Новости:
Samsung объявила о выпуске лазерного проектора 4K Premiere

Компания Samsung объявила о выпуске лазерного проектора 4K серии Premiere. Как утверждает южнокорейский г...
Oneplus TV 32Y1/43Y1 OTA2 получат обновление

Крупные производители электроники уже давно вышли на рынок телевизоров, так как умные устройства в этом с...
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8"

Выбор монитора для учебы — достаточно важный момент, так как пользователь не всегда может совладать с огр...
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2
Беспроводные наушники Tronsmart Apollo B...
Беспроводные наушники Tronsmart Apollo BTronsmart выпустила свои новые наушники Apollo Bold True Wireless. Они получили гибридную форму активного...
HTC Wildfire E2 выглядит просто шикарно...
HTC Wildfire E2 выглядит просто шикарноДлительное время пользователи считали, что компания HTC просто умерла и больше ничего делать на рынке сма...
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оце...
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оцеКомпания Unihertz представила на площадке Kickstarter свое новое устройство Jelly 2, которое в случае вых...
Sony Xperia 1 II с отличной камерой...
Sony Xperia 1 II с отличной камеройНедавно анонсированный смартфон Sony Xperia 1 II в настоящее время является первым в мире смартфоном со с...
Лучшие аксессуары для Sony PlayStation V...
Лучшие аксессуары для Sony PlayStation VКакое-то время назад портативные консоли пользовались достаточно высоким спросом у игроков, так как они п...
Sony Xperia 1 II решили обновить...
Sony Xperia 1 II решили обновитьКомпания Sony не является ведущим специалистом на рынке и она достаточно плохо справляется с поставленным...
Представлена улучшенная видеокарта ASRoc...
Представлена улучшенная видеокарта ASRocASRock выпустила видеокарту Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC, которая получила новую систему охлажд...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квад...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квадСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с пр...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с прКомпания Google объявила о том, что она прекращает производство смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL....
Представлен компактный ПК Lenovo ThinkSt...
Представлен компактный ПК Lenovo ThinkStКомпания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью ThinkStation P340 Tiny, которую можно отнести...
Kolink анонсировала корпус Observatory L...
Kolink анонсировала корпус Observatory LKolink выпустила Mesh версию корпуса Observatory Lite. Kolink Observatory Lite Mesh RGB представлен в раз...
AMD планирует выпустить процессоры Ryzen...
AMD планирует выпустить процессоры RyzenКомпания AMD планирует выпустить новые процессоры линейки Ryzen Threadripper PRO 3000. Модельный ряд буде...
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor