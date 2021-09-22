Монитор LG UltraFine Display OLED Pro оценен $4000

Компания LG пополнила ассортимент мониторов 32-дюймовой моделью UltraFine Display OLED Pro, которая оценена во впечатляющие 4 тысячи долларов. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB и DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1, поддержкой стандартов HDR10 и VESA DisplayHDR 400 True Black, поддержкой 10-битного цвета, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 60 Гц, антибликовыми покрытием, одним интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи питания мощностью 90 Вт, двумя интерфейсами DisplayPort и одним HDMI, тремя разъемами USB 3.0, 3,5-мм аудиогнездом и регулируемой подставкой.

Комментарии и отзывы LG UltraFine Display OLED Pro
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