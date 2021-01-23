Монитор MSI Optix G242P получил поддержку NVIDIA G-Sync

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G242P, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, функцией Night Vision для лучшего отображения темных участков, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика в 1 мс, 94,6% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 127,7% – sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя интерфейсами HDMI 1.4, одним Display Port 1.2a, 3,5-мм разъемом для наушников, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, а также возможностью поменять ориентацию с альбомной на портретную.