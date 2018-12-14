Монитор MSI Optix MAG271CQR обладает частотой обновления 144 Гц

Компания MSI представила изогнутый монитор Optix MAG271CQR с 27-дюймовым экраном. Новинка оснащена разрешением 2560 на 1440 пикселей, контрастностью 3000:1, временем отклика — 1 мс и частотой обновления до 144 Гц. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. В мониторе реализована технология AMD FreeSync, которая отвечает за улучшение плавности игрового процесса. Подставка обеспечивает возможность регулировки угла наклона дисплея. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort. О стоимости монитора пока не сообщается.