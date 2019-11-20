Монитор NEC MultiSync PA311D для профессиональных задач

2019-11-20, Автор - Ramil; Продукт - PA311D; [88]
Компания NEC анонсировала новый монитор с 31-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4k. PA311D имеет 10-битный цвет с 14-битным 3D LUT, включая sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. NEC MultiSync PA311D поддерживает стандарты HLG и PQ HDR, а также оборудован собственным цветовым процессором NEC SpectraView II Engine.

Монитор поддерживает сенсорное управление. Дисплей установлен на подставку, которая имеет функции наклона и поворота. NEC дает 4-летнюю гарантию на продукт. Монитор появится в декабре 2019 года по цене в 2999 долларов.

Комментарии и отзывы PA311D
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