Монитор Philips 241B7QGJEB оснащен дисплеем с диагональю 23,8 дюйма

Представлен энергоэффективный монитор Philips 241B7QGJEB с 23,8-дюймовым экраном. Разрешение аппарата составляет 1920 на 1080 пикселей. Устройство также обладает контрастностью 1000:1 и временем отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет изменять ориентацию с альбомной на портретную, регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены интерфейсы D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4. Стоимость новинки составляет около 270 долларов.