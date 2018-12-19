Монитор Philips 241B8QJEB выполнен на основе матрицы IPS с диагональю 23,8 дюйма

Компания Philips представила новый монитор под названием 241B8QJEB. Аппарат построен на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали. Устройство обладает разрешением 1920 на 1080 пикселей, контрастностью 1000:1 и временем отклика 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Имеется технология Low Blue, которая способствует снижению интенсивности синего цвета подсветки. Подставка SmartErgoBase позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея, а также переводить экран из альбомной ориентации в портретную. Предусмотрены разъемы D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4.