Монитор Philips 24B1D5600 с двумя экранами появился в продаже

Компания Philips выпустила в китайскую продажу монитор 24B1D5600, который был представлен еще в прошлом году. Новинка интересна наличием дополнительного 13,3-дюймового экрана на электронных чернилах с разрешением 1200:1600 пикселей.

Монитор также характеризуется 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1440 точек, частотой обновления 75 Гц, 99,8-процентным охватом цветовой палитры sRGB 99,8%, максимальной яркостью 250 кд/м2, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178°, временем отклика 4 мс, разъемом USB-C мощностью 90 Вт для питания главного экрана, интерфейсом USB-C на 15 Вт для дополнительного и возможностью дублировать информацию с мобильных устройств на панель E-ink. Цена Philips 24B1D5600 составляет 850 долларов.