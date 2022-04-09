Монитор Porsche Design AOC Agon Pro PD32M оценён в €2000

Сетевые источники сообщили о выходе монитора Porsche Design AOC Agon Pro PD32M с подсветкой Mini LED. Новинка характеризуется 32-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), сертификацией Display HDR 1400, поддержкой адаптивной синхронизации для более плавной картинки, кадровой частотой 144 Гц, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1600 нит, аудиосистемой DTS Sound с двумя 8-Вт динамиками, многоцветной подсветкой Light FX, боковыми держателями для гарнитуры, двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort, интерфейсом USB Type-C, концентратором на четыре порта USB 3.2, 3,5-мм аудиоразъемом и подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена монитора составляет 2000 евро.