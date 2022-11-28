Монитор Redmi G24 рекордно подешевел в Китае

Компания Xiaomi снизила цену на игровой монитор Redmi G24, который дебютировал в Китае в сентябре по цене в 110 долларов. Теперь же его можно приобрести за 80 долларов. Напомним, что Redmi G24 может похвастаться 23,8-дюймовой VA-матрицей с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), временем отклика 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, контрастностью 3500:1, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для более плавного геймплея, 120% охватом цветового пространства sRGB, заводской калибровкой (значение DeltaE менее 2 единиц), режимом с пониженным излучением синего света для защиты зрения, динамиками, а также разъемами DisplayPort и HDMI.

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