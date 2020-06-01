Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустят в июне

Сетевые источники сообщают о том, что представленные в начале текущего года игровые мониторы Samsung Odyssey G7 1000R появятся в продаже в этом месяце. Цена и точная дата выхода будут объявлены позже. Напомним, что перед нами два изогнутых монитора с диагональю 27 и 32 дюйма. Модели оснащаются панелями HDR600 VA с разрешением QHD (2560:1440 точек), радиусом изгиба 1000 мм, соотношением сторон 16:9, наличием сертификата Eye Comfort организации TUV Rheinland, пиковой яркостью 600 кд/м2 и поддержкой адаптивной синхронизации G-Sync и Adaptive Sync.