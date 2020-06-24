Монитор Samsung Odyssey G9 появился в продаже

Компания Samsung наконец-то выпустила в продажу игровой монитор Odyssey G9, который был представлен еще в начале года на выставке CES 2020. Новинка характеризуется глубокой кривизной в 1000R, сертификатом Eye Comfort организации TÜV Rheinland, разрешением Dual Quad (5120:1440 пикселей), соотношением сторон 32: 9, матрицей HDR1000 VA, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой NVIDIDA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, яркостью 1000 кд/м2 и подсветкой с 52 цветами и 5 световыми эффектами. Цена монитора составляет 1600 долларов.