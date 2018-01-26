Монитор ViewSonic XG3240C получил изогнутую панель SuperClear VA размером 32 дюйма

Состоялся анонс игрового монитора ViewSonic XG3240C с изогнутым дисплеем. Модель получила 32-дюймовый экран с разрешением 2560 * 1440 пикселей. Яркость составляет 300 кд/м2, а контрастность — 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Также имеется подставка, которая даёт возможность регулировать углы наклона и поворота экрана. Предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0 и стереофонические динамики мощностью 6 Вт каждый. Приобрести монитор ViewSonic XG3240C можно за 660 евро.